Три знака Зодиака, которым сегодня нужно признать свои ошибки

День подведения итого предыдущего лунного месяца и определения планов во всех сферах жизни – от профессиональной до личной. Обнаружив, осознав и признав свои ошибки, необходимо определить меры, которые позволят их исправить – в таком случае в будущем их можно будет избежать.

Сегодня, 13 декабря, осознать и признать свои ошибки необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно сделать из них выводы на будущее.

Близнецы

Близнецы не настроены на то, чтобы признавать свои ошибки, хотя косяков у них не меньше, чем у других. В таких случаях они, как правило, заявляют, что не хотят на эту тему разговаривать. Сегодня звезды советуют им отказаться от этой практики, в противном случае сложившаяся ситуация может всерьез им навредить.

Лев

Львы абсолютно уверены, что правы всегда и во всем – в отношении таких венценосных персон просто не может быть по-другому. Звезды советуют им хотя бы на минуту предположить, что они ошиблись, и окажется, что ничего страшного в таком признании нет – напротив, даже можно гордиться свой самокритичностью.

Рыбы

Рыб их ошибки огорчают до невозможности, но они чаще всего, понимая, что просчитались, отчаянно - а иногда и агрессивно - это отрицают. Нынешний день, скорее всего, исключением не станет, хотя на пользу им такая тактика не пойдет, а вот признав ее, они выиграют

Читайте также: