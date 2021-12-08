Три знака Зодиака, которым сегодня нужно простить своих обидчиков

День, когда любое действие – даже то, которое на первый взгляд может показаться незначительным – должно быть продумано тщательно и до мелочей, только в таком случае удастся избежать ошибок, которые неизбежны при легкомысленном отношении. Важно также отказаться от мщения некогда обидевшим нас людям, несмотря на то, что для этого сложатся благоприятные обстоятельства: сдержав себя, мы впоследствии порадуемся тому, что не пошли на поводу у стремления отомстить.

Сегодня, 8 декабря, не стоит никому мстить представителям всех знаков Зодиака, но трем из них простить своих обидчиков особенно важно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы являются мстительными по натуре: они надолго запоминают нанесенное им оскорбление, даже если оно является всего лишь игрой их воображения, и в течение долгого времени носятся с идеей о том, как отомстить обидчику. Правда, делают они это довольно примитивно и тяжеловесно, зато с легкой душой ставят условную "галочку" напротив фамилии человека, который имел неосторожность задеть их. Сегодня представителям знака лучше позабыть об обиде – камень на душе не повредит никому, кроме них самих.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – самый обидчивый знак Зодиака, их может задеть не только неосторожное слово, но и косой взгляд, поэтому неудивительно, что их душа – просто скопище планов отмщения. Более того, представители знака, чтобы не позабыть, с кем и за что им необходимо рассчитаться, иногда даже записывают оскорбившие их слова и действия. Переделать их невозможно – что им ни говори, они все равно будут копить свои обиды, но хотя бы сегодня им следует проявить великодушие и отказаться от вынашивания планов мести против людей, которые на самом деле ни в чем не виноваты.

Лев (23.07 – 21.08)

Лев может отомстить только сгоряча – когда обида еще очень сильна, поэтому эмоциональные представители знака или сразу на нее отвечают или, охладев, уже не делают этого никогда. Если ссора выпадет на сегодняшний день, то и желание, образно говоря, дать сдачи, возникнет молниеносно, но стоит Львам сдержать себя и отказаться от ответного удара, негатив сразу же сойдет на нет, чему, кстати, сами они будут очень рады. Если их действительно – осознанно или ненароком – обидели, сработает закон бумеранга.

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