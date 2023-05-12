Три знака Зодиака, которым сегодня нужно проводить деловые переговоры 

День, когда категорически не рекомендуется начинать новые – особенно важные и серьезные – дела, время для них еще не пришло. В остальном же он вполне благоприятен для жизни и деятельности – прежде всего для проведения работы над ошибками: переосмысления своего опыта и выводов из них, которые помогут избежать их впредь. В этот день также можно проводить переговоры любого характера, но особенно успешными окажутся деловые.

Сегодня, 12 мая, проводить деловые переговоры рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они окажутся особенно успешными.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам договориться с оппонентами часто мешает присущая им вспыльчивость: правда, и успокаиваются они быстро, а вот у их собеседников уже нет желания продолжать общение – особенно деловое. Сегодня представителям знака удастся совладать со своими эмоциями и решить очень важный деловой вопрос с серьезными – приятными – финансовыми последствиями.

Весы (24.09 – 23.10)

Весов с полным правом можно назвать гениями дипломатии – это качество свойственно им от природы, поэтому им легко удастся достичь договоренности даже по самым сложным вопросам, которые в другое время показались бы им неподъемными. Звезды советуют представителям знака не бояться поднимать их – именно в это время, а не раньше и не позже, они станут победителями в любой дискуссии.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – не лучшие переговорщики, они для этого чересчур непостоянные и легкомысленные, но сегодня у них в запасе окажется не только масса убедительных аргументов, но и умение производить на собеседников максимально благоприятное впечатление. Главное – умело пользоваться как первым, так и вторым "оружием", иначе поставленных целей достичь не удастся.

Читайте також: