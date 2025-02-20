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Три знака Зодиака которым сегодня нужно проводить деловые переговоры 

Три знака Зодиака которым сегодня нужно проводить деловые переговоры 

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда категорически не рекомендуется начинать новые – особенно важные и серьезные – дела, время для них еще не пришло, а вот проводить переговоры любого характера не только можно, но и нужно, особенно успешными окажутся деловые встречи. 

Сегодня, 20 февраля, проводить деловые переговоры рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они окажутся особенно успешными. 

Овен 

Овнам договориться с оппонентами часто мешает присущая им вспыльчивость, но сегодня представителям знака удастся совладать со своими эмоциями и решить очень важный деловой вопрос с серьезными – и приятными – финансовыми последствиями. 

Весы 

Весов с полным правом можно назвать гениями дипломатии – это качество свойственно им от природы, поэтому им и сегодня легко удастся достичь договоренности даже по самым сложным вопросам, которые в другое время показались бы им неподъемными. 

Водолей

Водолеи – не самые лучшие переговорщики, они для этого чересчур непостоянные и легкомысленные, но сегодня у них в запасе окажется не только масса убедительных аргументов, но и умение производить на собеседников максимально благоприятное впечатление. 

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