Три знака Зодиака, которым сегодня нужно проявить щедрость

День, когда можно достичь поставленной цели, особенно если приложить хотя бы минимум усилий. В отношениях с людьми – причем не только близкими, но и совершенно незнакомыми – необходимо проявить доброжелательность, отзывчивость и, по возможности, щедрость.

Сегодня, 6 октября, щедрыми желательно быть представителям всех знаков Зодиака, но трем из них проявить это качество особенно важно.

Близнецы

Близнецы редко чем-то делятся с окружающими просто так – как правило, он что-то хотят получить взамен. Но сегодня звезды советуют им не торговаться: проявив щедрость, они ничего не потеряют, а вот выиграть могут много – человек, которого они облагодетельствуют, обязательно отблагодарит представителей знака.

Дева

Девы, как правило, щедростью не отличаются – они очень тяжело расстаются как с деньгами, так и с вещами, которые коллекционируют – в буквальном смысле этого слова. Но сегодня щедрость, проявленная по отношению к ближнему своему, принесет представителям знака не негативные, как это обычно бывает, а позитивные эмоции, так что скупиться им не стоит.

Стрелец

Стрельцы – один из самых щедрых знаков Зодиака: для того, чтобы чем-то поделиться с окружающими, им особенный день не нужен, но сегодня их щедрость возрастет в разы. Главное в сложившейся ситуации – знать меру, в противном случае они могут отдать другим даже то, что очень нужно им самим, и впоследствии об этом пожалеют.

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