Три знака Зодиака, которым сегодня нужно радоваться и нельзя огорчаться

Нынешний день связан с богом морей – Нептуном, поэтому – по аналогии с водной гладью – необходимо сохранять спокойствие: шторм – как я прямом, так и в переносном смысле – не лучшим образом отразится на настроении, а возможно, и жизненной ситуации.

Сегодня, 6 апреля, сохранять спокойствие придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно необходимо радоваться и нельзя огорчаться.

Близнецы

Близнецы стараются не обращать внимания на плохое, даже если она находится прямо у них под носом – они делают вид, что его не существует. Зачем они, образно говоря, прячут голову в песок, неизвестно, но сегодня такая тактика даст потрясающие – позитивные – результаты.

Рак

Раки всегда находят повод для огорчения, а вот радуются гораздо реже – таков пессимистический склад их характера. Сегодня звезды рекомендуют им поменять местами приоритеты: находить во всем приятное, а от неприятного отмахиваться – так и жизнь наладится.

Стрелец

Стрельцы – лавные оптимисты зодиакального круга: они не делают вид, что не замечают неприятных жизненных моментов, они действительно их не видят. Сегодня это их умение игнорировать темную сторону жизни окажется весьма кстати – волноваться им категорически не стоит.

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