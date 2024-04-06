Три знака Зодиака, которым сегодня нужно радоваться и нельзя огорчаться

Нынешний день связан с богом морей – Нептуном, поэтому – по аналогии с водной гладью – необходимо сохранять спокойствие: шторм – как я прямом, так и в переносном смысле – не лучшим образом отразится на настроении, а возможно, и жизненной ситуации.
Сегодня, 6 апреля, сохранять спокойствие придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно необходимо радоваться и нельзя огорчаться.
Близнецы
Близнецы стараются не обращать внимания на плохое, даже если она находится прямо у них под носом – они делают вид, что его не существует. Зачем они, образно говоря, прячут голову в песок, неизвестно, но сегодня такая тактика даст потрясающие – позитивные – результаты.
Рак
Раки всегда находят повод для огорчения, а вот радуются гораздо реже – таков пессимистический склад их характера. Сегодня звезды рекомендуют им поменять местами приоритеты: находить во всем приятное, а от неприятного отмахиваться – так и жизнь наладится.
Стрелец
Стрельцы – лавные оптимисты зодиакального круга: они не делают вид, что не замечают неприятных жизненных моментов, они действительно их не видят. Сегодня это их умение игнорировать темную сторону жизни окажется весьма кстати – волноваться им категорически не стоит.
Читайте также:
- Зодиакальный гороскоп на апрель 2024 года для всех 12 знаков
- Гороскоп любви на апрель 2024 года
- Финансовый гороскоп на апрель 2024 года