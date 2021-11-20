Три знака Зодиака, которым сегодня нужно радоваться жизни

День, когда сами звезды советуют людям отдыхать и веселиться – тех, кто сидит в углу и смотрит исподлобья, они могут привлечь к ответу. Так что самое главное в этот день – соответствовать его хорошему настроению: веселиться и радоваться жизни.

Сегодня, 20 ноября, радоваться жизни жизненно важно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них оптимизм просто необходим.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – прирожденные весельчаки, про таких, как они, говорят, что им достаточно показать палец – они час смеяться будут. Вот и сегодня они будут хохотать без остановки, поднимая таким образом настроение как себе, так и другим. Впрочем, возможно, что в душе им будет не так уж и весело, как это покажется окружающим, но зачем им афишировать свои проблемы на весь мир? Достаточно того, что они сами все о себе – и своем состоянии – хорошо знают. А остальные обойдутся без этой информации.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, этим Пьеро зодиакального круга, смеяться придется не часто: так уж они устроены, что больше грустят, чем веселятся. Они и сами не рады этой своей особенности, но что делать, если они такими родились. Сегодня представителям знака придется веселиться, даже если на душе будут скрести кошки: если не получится развеселиться при помощи разнообразных психологических приемов, необходимо "приклеить" к лицу улыбку – пройдет совсем немного времени и содержание придет в соответствие с формой.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы в силу своего внутреннего устройства никогда не знают, чего хотят на самом деле – плакать или смеяться. Вот и сегодня они будут демонстрировать свою внутреннюю переменчивость окружающим их людям под маской человека спокойного и уравновешенного. Но звезды не обманешь – они ориентируются не на внешнее, а на внутреннее состояние человека, поэтому им может не понравиться тот факт, что представители знака то плачут, то смеются. Почему бы не сделать выбор в пользу радости и веселья?

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