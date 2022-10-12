Три знака Зодиака, которым сегодня нужно радоваться жизни, несмотря ни на что

День, когда звезды настоятельно рекомендуют радоваться жизни, даже если на первый взгляд будет казаться, что поводов для этого явно недостаточно. Необходимо находить хорошее даже там, где, вроде бы, его и нет, умножая количество существующего в мире добра и снижая количество зла – оно не настолько всесильно, как мы думаем.

Сегодня, 12 октября, смотреть на мир с оптимизмом необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из ни обязательно нужно радоваться жизни.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны прирожденные весельчаки – всегда найдут повод посмеяться. Вот и сегодня они будут хохотать без остановки, поднимая таким образом настроение как себе, так и тем, кто их окружает. Впрочем, возможно, что в душе им будет не так уж и весело, как это покажется окружающим, но зачем им афишировать свои проблемы на радость недоброжелателям?

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, так уж они устроены, больше грустят, чем веселятся. Сегодня представителям знака придется веселиться, даже если на душе будут скрести кошки: если не получится развеселиться при помощи разнообразных психологических приемов, необходимо «приклеить» к лицу улыбку – так форма придет в соответствие.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – в силу своего психологического устройства – никогда не знают, чего хотят – плакать или смеяться. Сегодня они будут демонстрировать свою внутреннюю переменчивость под маской спокойствия. Но звезды не обманешь – они ориентируются не на внешнее, а на внутреннее состояние человека. Но почему бы не сделать выбор в пользу радости и веселья?

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