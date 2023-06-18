Три знака Зодиака, которым сегодня нужно раздавать долги

Нынешний день – самый светлый и спокойный во всем лунном календаре, он несет только позитивную энергию. В это время звезды советуют анализировать предыдущий жизненный период и подводить промежуточные итоги: делать выводы из побед и поражений, признавать ошибки, раздавать долги – как материального, так и морального свойства.

Сегодня, 18 июня, раздавать долги желательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них это не произвольная, а обязательная программа.

Авантюрные и склонные к резкой смене настроения Близнецы (22.05 – 21.06) часто обижают окружающих их людей – причем особенно от их бесцеремонности страдают близкие. Но, как известно, за свои поступки всегда приходится отвечать, поэтому сегодня – если, конечно, они хотят общаться с друзьями и любимыми и дальше – им придется отдать моральные долги, извинившись перед ними.

Раки (22.06 – 22.07), которые некоторое время назад оказались в сложных жизненных обстоятельствах, несколько месяцев подряд не могли вносить регулярные платежи – в том числе и за коммунальные услуги. Теперь пришла пора погасить эти долги, тем более что обстоятельств, оправдывающих их, больше не существует: материальное положение представителей знака значительно улучшилось.

Аккуратные и педантичные Козероги (22.12 – 20.01), как правило, не накапливают долги – напротив, они выплачивают их в срок и до копеечки. Но в последнее время за ними числится один должок, который они – только по им одним известной причине – до сих пор не погасили. Сегодня самое время сделать это, тем более что обстоятельства для оплаты сложатся самые благоприятные условия.

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