Три знака Зодиака, которым сегодня нужно сделать рывок

Энергии дня настолько слаба, что даже самые активные и энергичные люди почувствуют нежелание что-либо делать. Тем не менее предаваться лени звезды не рекомендуют – необходимо найти себе хоть какое-то занятие, лучше всего – завершить дело, начатое ранее.

Сегодня, 8 декабря, завершать начатые ранее дела необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно сделать в этом смысле последний рывок.

Стрелец

Стрельцы, несмотря на свойственную им стремительность и решительность, часто откладывают важные дела на потом, а потом все доделывают впопыхах. Сегодня им необходим изменить своей не лучшей привычке и сделать последний рывок, который позволит им завершить работу, не откладывая ее на следующую неделю.

Козерог

Козерогов – как самых главных трудоголиков зодиакального круга – как правило, трудно оторвать от работы, но сегодня – хотят они того или нет – им придется это сделать. В последнее время – впрочем, как и всегда – они много и упорно работали, поэтому, завершив очередной профессиональный этап, им нужно восстановить силы для нового.

Рыбы

Рыб сегодня будет традиционно тянуть в разные стороны: одна их половина захочет активно действовать, а вторая – отдыхать. Желательно найти золотую середину, благодаря которой можно будет уместиться одновременно на двух стульях: сначала завершить начатую на этой неделе работу, а потом отдохнуть.

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