Три знака Зодиака, которым сегодня нужно семь раз подумать, прежде чем что-то захотеть

Нынешний день насыщен магическими энергиями, которые позволяют исполнить любое желание, но сам процесс воплощения мечты в жизнь – момент очень ответственный, к нему нельзя относиться легкомысленно. Необходимо тщательно сформулировать то, что хочешь получить в результате, иначе получишь совсем не то, что нужно.

Сегодня, 7 ноября, ответственно подходить к загадываю желаний необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно семь раз подумать, прежде чем что-то захотеть.

Дева

Девам звезды напоминают, что пожелания не должны содержать негатив, поскольку, даже если они смогут достичь цели, их зло обязательно вернется обратно. Поэтому, как бы они ни были обижены на кого-то из окружающих, не стоит включать в свои пожелания вред другим людям.

Стрелец

Стрельцы настолько самоуверенны, что даже у бога могут спросить, чем ему помочь, а уж об исполнении своих желаний не задумываются, поскольку считают, что всего могут достичь сами. Но сегодня им пригодится помощь высших сил, вот только просьбу нужно будет озвучить максимально точно.

Рыбы

Рыбам важно помнить о том, что любое лишнее слово может увести их в сторону от их желания. Чтобы не получить противоположность тому, что они задумали, нужно по возможности максимально точно и корректно формулировать свое желание, учитывая все детали.

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