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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно следить за своими вещами

Три знака Зодиака, которым сегодня нужно следить за своими вещами

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, считающийся судьбоносным: события, которые происходят в это время, ясно показывают, что и как должно произойти с человеком в ближайшее время. Считается, что все, кто провинился – или, наоборот, сделает доброе дело – получат по заслугам. День также чреват находками и потерями, к чему нужно быть морально готовыми. 

Сегодня, 12 апреля, по заслугам получат представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно остерегаться потерь и, в связи с этим, следить за своими вещами. 

Близнецы

Близнецы, которые обладают талантом находить даже там, где другие теряют, сегодня вполне могут оказаться не в самой простой ситуации. Впрочем, у них есть все шансы с легкостью выпутаться из нее, главное = не тратить лишнего, а легко можно будет выбиться из бюджета. 

Рак 

Ракам, которые являются самыми доверчивыми и отзывчивыми во всем зодиакальном круге, в силу этих своих качеств вполне могут стать жертвой мошенников, которые воспользуются их добротой. Но – при желании – они легко смогут этого избежать: достаточно перепроверить просьбу. 

Водолей 

Водолеям, которые увлекшись чем-нибудь, как правило, забывают обо всем остальном, а такое легкомыслие сегодня может дорого им обойтись. Особенно важно не оставлять без внимания ценные вещи и деньги – сумка, в которой они находятся, всегда должна быть в поле зрения. 

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