Три знака Зодиака, которым сегодня нужно смело высказывать свое мнение

Космические энергии нынешнего дня не терпят лени, равнодушия, слабости и лжи. Как действовать, так и говорить необходимо максимально решительно и смело, только в таком случае все проекты будут осуществлены, а слова – услышаны. Успех ждет людей творческих, которые умеют претворять свои мечты с жизнь. Нельзя отказываться от своей точки зрения в пользу чужой – сделав обратное, впоследствии придется пожалеть.

Сегодня, 11 апреля, отстаивать свою точку зрения рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно смело высказать свое мнение.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – так уж они устроены – меняют свое мнение относительно чего бы то ни было только в самых крайних случаях, и сегодня обстоятельства вполне могут подтолкнуть их к такому поступку. Вот только звезды категорически не советуют им так поступать: изменив своим убеждениям, они спустя очень короткое время придут в ярость, но вряд ли смогут что-то изменить, а это разозлит их еще больше.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – в силу свойственной им скромности – часто задвигают свое собственное мнение в самый дальний ящик, чтобы не обидеть своего собеседника или оппонента, а в результате страдают сами. Сегодня очень важно настоять на своем – поддавшись авторитету чужого мнения, нужно будет покривить душой, о чем со временем придется пожалеть, так что желательно проявить настойчивость.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, как правило, твердо стоят на своей точке зрения, но сегодня авторитет другого человека может сыграть с ними злую шутку – они рискуют пойти у него на поводу и принять за аксиому чужое мнение в ущерб собственному. Сделав это, они – с большой долей вероятности – пойдут совсем не в ту сторону, причем не только в профессиональных вопросах, но и в личной жизни.

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