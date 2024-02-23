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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно сначала думать и только потом действовать

Три знака Зодиака, которым сегодня нужно сначала думать и только потом действовать

День мощной комической энергии, которая делает успешными любые – даже самые сложные – рабочие и домашние дела. Однако звезды предупреждают: успешными окажутся только те из нас, кто тщательно все рассчитал и продумал, в противном случае лучше не спешить с действиями. 

Сегодня, 23 февраля, к любой работе нужно как следует подготовиться необходимо всем знакам Зодиака, но трем из них особенно важно сначала думать и только потом делать. 

Овен 

Овнам, чья стремительность является одновременно их силой и слабостью, сегодня желательно действовать, не торопясь: сначала думать и только потом – делать. В противном случае можно завалить любое – даже, казалось бы, несложное – дело исключительно по причине поспешности, из-за которой не удастся учесть все нюансы. 

Телец 

Тельцы – знак медлительный, но это далеко не всегда значит, что время, отделяющее их намерение действовать от самого действия представители знака тратя на размышление о том, как лучше решить ту или иную задачу. Стоит ли после этого удивляться тому, что они, потратив время и силы, часто ошибаются. 

Водолей 

Водолеям чаще всего просто лень думать и делать что-нибудь одновременно, к тому же, эти гении экспромтов и импровизаций уверены, что не опустятся ниже определенного – качественного – уровня. Увы, сегодня по целому ряду причин этот номер у них не пройдет, так что нужно снчала хорошо все продумать, а уже потом – действовать. 

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