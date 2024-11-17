Три знака Зодиака, которым сегодня нужно сначала думать и только потом – действовать

Нынешний день предназначен для внутреннего раскрепощения и освобождения от тяжести, которая скопилась на душе и – заметно или незаметно – отправляет существование. Однако обратной стороной ощущения раскованности может стать отсутствие внутренних «тормозов», что приведет к поступкам, о которых впоследствии придется пожалеть.
Сегодня, 17 ноября, сдержанность необходима представителям всех знаков /Зодиака, но трем из них особенно важно сначала думать и только потом – действовать.
Скорпион
Скорпионы под воздействием негативных эмоций становятся совершенно невыносимыми к тому же, именно сегодня им может отказать благоразумие., удерживающее их от рискованных шагов – в таком состоянии они рискуют сказать и сделать много такого, о чем впоследствии пожалеют.
Стрелец
Стрельцам стоит опасаться любых эмоций – как положительных, так и отрицательных: из-за них они перестают адекватно воспринимать действительность и совершают поступки, которые уже завтра будут вызывать у них как минимум недоумение, а как максимум – сожаление.
Водолей
Водолеи в любой день могут учудить что угодно, а уж сегодня их способность совершать неожиданные и необъяснимые поступки возрастет в разы. Никого из окружающих, как правило, они не слушают, а вот совет звезд, возможно, примут во внимание и будут вести себя осторожнее.
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