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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно составлять планы на будущее

Три знака Зодиака, которым сегодня нужно составлять планы на будущее

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День получения новых знаний, когда любая учеба будет ладиться, а новые знания усваиваться легко и без напряжения. Желательно поступать в вуз на факультет повторного образования, записываться на семинары и тренинги и заниматься самообразованием. Можно также обдумывать новые идеи составлять планы на будущее – они окажутся на редкость продуктивными. 

Сегодня, 27 сентября, планы на будущее – как профессиональные, так и личные – желательно составлять представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они окажутся особенно важными. 

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды настоятельно рекомендуют отказаться от активных действий – все равно они сегодня пользы не принесут и успехом не увенчаются, а вот составлять планы работы на ближайшее будущее – можно и нужно. Сегодня аналитические способности представителей знака окажутся на столь высоком уровне, что легко удастся выбрать самые перспективные цели и занести их в перечень запланированных дел – спустя пару дней можно будет приступать к работе над ними. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам – в силу их магических способностей – удастся "нащупать" именно те пункты составляемого плана, выполнить которые окажется легче всего. Скорее всего, они почувствуют важные направления на интуитивном уровне, так что им останется только внести их в список дел, ожидающих своего выполнения. Главное, ограничиться только самыми важными из них: понятное желание сделать все и сразу просо завалит представителей знака под грудой вопросов, требующих решения. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, коль скоро они уже взялись за ту или иную работу, как правило, не знают в ней удержу. Именно поэтому им важно заранее составлять планы – в противном случае они просто перестанут отличать действительно важные направления от абсолютно неважных и закопаются в них. Выбирать пункты для плана представителям знака необходимо с холодной головой, отрешившись от эмоций, которые часто мешают им не только жить, но и работать. 

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