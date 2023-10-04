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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно совершить решительный поступок

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно совершить решительный поступок

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда звезды не советуют далеко отходить от своего дома – поездки и путешествия отменяются, но это не значит, что нужно затаиться и быть, как говорится, тише воды и ниже травы. Напротив, сегодня прекрасное время для совершения решительных поступков, которые – по какой-то причине – долго откладывались, теперь же их время пришло. 

Сегодня, 4 октября, действовать решительно необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них совершить такой поступок сегодня особенно важно. 

Овен 

Овны – олицетворение решительности: как правило, их не приходится уговаривать совершить такой поступок. Но сегодня что-то может не заладиться, и представители знака решат отложить серьезный шаг как минимум на завтра. И совершенно напрасно, поскольку благоприятные условия для него сложатся именно сегодня.

Весы 

Весы – по привычке – будут колебаться, пытаясь понять какой шаг – решительный или не очень – им сегодня сделать. Звезды настоятельно советуют им перестать метаться из стороны в сторону и выбрать какую-то одну линию поведения – лучше всего, если она будет направлена на активные действия и достижение поставленной цели.

Водолей 

Водолеи, при всем свойственном им легкомыслии, хорошо понимают, в какой ситуации нужно взять себя в руки и действовать решительно, в противном случае благоприятного разрешения ситуации никто им не гарантирует. Сегодня именно такой случай, когда необходимо собраться и действовать дисциплинированно, решительно и настойчиво.

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Дата публикации
Просмотры
166
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