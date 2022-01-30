Три знака Зодиака, которым сегодня нужно создавать что-то новое

День, в течение которого возможны только добрые и созидательные дела – за зло и разрушения придется ответить, причем произойдет это в самом скором времени. Поэтому успех ждет те дела, которые связаны с созданием чего-то нового – от строительства и ремонта до рукоделия.

Сегодня, 30 января, создавать что-то новое можно – и нужно – представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое занятие окажется особенно важным.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которые превыше всего ценят уют и комфорт, никогда не бывают до конца довольны уровнем своей жизни. Неудивительно, что им кажется, будто бы они могли жить лучше. Неудивительно, что они постоянно пытаются что-то усовершенствовать – ремонтируют, подкрашивают, меняют текстиль и покупают интерьерные безделушки. В этот день сложатся благоприятные условия для того, чтобы затеять полномасштабный ремонт вплоть до полной перепланировки – не стоит упускать такой удачный шанс.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы прилагают массу усилий для того, чтобы их квартира была самой стильной – во всяком случае, среди жилья их друзей и знакомых. Возможно, именно поэтому они никогда не бывают довольны дизайном своего жилья и время от времени придумывают – разумеется, с помощью знакомых дизайнеров или соответствующих журналов и сайтов – очередные приемы, которые позволят им тешить свое самолюбие. Сегодня их увлечение – стиль лофт, который позволит вписать в интерьер соответствующие детали и мебель.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, где бы они ни находились, стремятся сделать свой быт утонченным и наполненным художественными произведениями, которые они разыскивают во всех антикварных лавках и на всех блошиных рынках, на которые попадают, что обходится им в копеечку. Вот звезды и подумали: а почему бы представителям знака на этот раз не попробовать создать что-нибудь действительно прекрасное своими руками – например, наволочки для диванных подушек? Идей в интернете предостаточно, в том числе и взятых из коллекций известных кутюрье.

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