Три знака Зодиака, которым сегодня нужно спешить делать добро

День сострадания и милосердия, когда звезды советую делать добро даже самым убежденным мизантропам, которые на дух не переносят людей вообще и тех, кто находится рядом, в частности. Добрые дела обязательно вернутся к человеку сторицей, причем произойдет это в максимально короткое время, поэтому стоит с ними поторопиться.

Сегодня, 1 мая, спешить делать добро нужно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них благотворительность особенно важна.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – люди широкой души, они часто делают добро другим – как близким, так и совершенно незнакомым. Причем они практически никогда не жалеют для кого-то даже того, что представляет интерес для них самих – главное, помочь человеку и, чего уж тут греха таить, почувствовать себя добрым и всесильным. Звезды советуют им и сегодня не отступить от этой привычки – спешить делать добро.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы любят заниматься благотворительностью, правда, зачастую они в таких случаях думают не столько о других, сколько о себе, как говорится, растут в собственных – чужих – глазах: дескать, посмотрите какой я благородный человек. Но самого смысла благотворительности это не отменяет, поэтому жизнь обязательно вознаградит их за сделанное сегодня добро.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – несмотря на массу присущих им недостатков, знак добрый, отзывчивый и, что немаловажно, бескорыстный – они делают добро, совершенно не думая о последствиях, причем готовы отдать нуждающемуся человеку даже то, что нужно и дорого им самим. Поэтому неудивительно, что и сегодня они, как всегда, откликнутся на чужую просьбу о помощи.

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