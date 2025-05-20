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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
252
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня нужно справиться с приступами агрессии

День высокого энергетического — и при этом негативного — заряда, который может вызывать агрессию даже у самых спокойных и уравновешенных людей — влияние Луны на нас еще никто не отменял. Необходимо подумать о том, как справиться с ней, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 20 мая, приступы агрессии могут испытать все знаки Зодиака, но трем из них особенно важно с ними справиться.

Овен

Овны и в любой другой день могут испытывать раздражение вплоть до агрессии, но сегодня они превзойду сами себя: степень их недовольства окружающим миром будет буквально зашкаливать. Если они не смогут овладеть собой, серьезный конфликт с кем-то из близких неизбежен.

Дева

Девы часто выходят из себя, хотя чисто внешне о них такого и не скажешь — они прячут свои эмоции за маской равнодушия. Но сегодня степень их раздражения будет настолько велика, что утаить от окружающих они ее не смогут, а это в свою очередь осложнит их отношения с близкими.

Водолей

Водолеев никак нельзя назвать спокойным знаком Зодиака, но их активность не имеет никакого отношения к агрессии, направленной против окружающих их людей. Однако сегодня что-то может пойти не так, и они могут «напасть» на тех, кто рядом — к счастью, только в моральном, а не в физическом плане.

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Дата публикации
Количество просмотров
252
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