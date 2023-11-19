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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно судить о людях не по словам, а по делам

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно судить о людях не по словам, а по делам

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда люди склонны демонстрировать окружающим порядочность и благородство души. Правда, важно помнить, что оценивать нас в таких случаях будут не по тому, что мы говорим, а по тому, что и как мы делаем – впрочем, в отношении других людей звезды советуют поступать так же. 

Сегодня, 19 ноября, судить о людях не по словам, а по делам необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не дать себя обмануть красивыми фразами.

Овен 

Овны – не самый доверчивый знак Зодиака, но слишком уж торопливый: его представителям лень разбираться во взаимосвязи слов и поступков, поэтому верят первым и не ждут вторых. Сегодня звезды рекомендуют им сбавить обороты и, не торопясь, подумать о том, почему человек так красиво говорит, но практически ничего не делает. 

Дева 

Дев не назовешь наивными – как правило, они умеют прочитывать скрытые мотивы, которыми руководствуются другие люди, а значит, обмануть их практически невозможно. Но сегодня представителям знака может попасться уж очень красноречивый собеседник, который заговорит даже их – в таком случае важно вовремя вспомнить о приоритете поступков. 

Стрелец

Стрельцы редко кого-то обманывают – для этого они слишком простодушны, именно поэтому им часто приходится сталкиваться с людьми, которые хотят обвести их вокруг пальца. Сегодня – впрочем, как и в любой другой день – им не стоит слушать красивые слова коллег или партнеров, их дела будут куда красноречивее.

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Дата публикации
Просмотры
1076
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