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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно тратить деньги осторожно

Напряженный и конфликтный день, в течение которого ссоры могут вспыхивать без повода — как говорят в таких случаях, на ровном месте. Чтобы не потерять энергию, которая в это время и так стремится к нулю, на скандалы, лучше свести общение с окружающим к необходимому минимуму.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В этот день также не рекомендуется транжирить деньги — об этом впоследствии придется пожалеть.

Сегодня, 5 ноября, тратить деньги попусту не стоит всем знакам Зодиака, но для трех из них неосторожность в этом отношении особенно критична.

Близнецы

Близнецам, которые обожают тратить деньги, повышая себе таким образом настроение, сегодня звезды настоятельно рекомендуют обращаться с ними максимально осторожно, особенно если малознакомый человек будет склонять их к покупке вещи, о приобретении которой они не думали.

Рак

Раков, которым не свойственно транжирство звезды призывают к аккуратности в финансовом плане. Несмотря на то, что они не намерены бездумно тратить деньги на вещи, которые им совершенно не нужны, но желание совершить необдуманный поступок может оказаться сильнее их.

Козерог

Козерогам, которые обычно тщательно планируют предстоящие траты, на этот раз могут изменить своим принципам и начать скупать все, что попадется на глаза. И, скорее всего, не обратят внимание на скрытые дефекты купленных вещей, которые обязательно обнаружатся позднее.

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