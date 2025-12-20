- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 693
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня нужно тратить деньги с осторожностью
День, когда важно соблюдать осторожность в финансовых вопросах.
Велик риск стать жертвой как профессиональных мошенников, так и просто непорядочных людей, поэтому необходимо отказываться от сомнительных предложений, которые «обещают» солидную прибыль. Важно также бережно относиться к деньгам, этот ресурс необходимо беречь всегда, но сегодня — особенно.
Сегодня, 20 декабря, беречь деньги рекомендуется всем знакам Зодиака, но трем из них ее особенно важно тратить их с осторожностью.
Скорпион
Скорпионам, которым могут прийти в голову по-настоящему гениальные идеи, не стоит торопиться с их воплощением в жизнь — время для этого еще не настало. Особенно опасно тратить на этот — бесполезный — процесс значительные денежные суммы: их можно будет занести в разряд потерь.
Козерог
Козерогам не стоит лишний раз напоминать о бережливости — они умеют не только зарабатывать, но и уважительно и экономно относиться к своим средствам. Однако сегодня на них может найти стих транжирства, что впоследствии заставит изумляться: как их угораздило так потратиться?!
Рыбы
Рыбам сегодня категорически не рекомендуется иметь дело с деньгами — настолько, что лучше не делать даже элементарных покупок. Расплачиваясь как наличными, так и карточкой, они рискуют просчитаться и потерять слишком много, что особенно нежелательно незадолго до праздников.
Таро на неделю 15-21 декабря 2025 года: сила воли, гармония и новые открытия