Три знака Зодиака, которым сегодня нужно тщательно просчитывать последствия своих действий

День мощной космической энергии, когда можно приступать к работе над любым проектом, но – с одним условием: необходимо тщательно просчитывать последствия своих действий. От любых экспромтов нужно отказаться – их результат будет совсем не таким, на который мы изначально рассчитывали.

Сегодня, 5 марта, действовать без подготовки нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно просчитывать последствия своих действий.

Овен

Овны слишком сильно торопятся сделать решительный шаг, поэтому часто ошибаются. Сегодня им не стоит наступать на те же грабли, лучше хорошенько продумать и просчитать тактику и – особенно – следствие – своих поступков, чем потом жалеть об ошибках и исправлять их.

Весы

Весы почти всегда испытывают трудности при принятии решений: им нелегко бывает выбрать один вариант из двух. Сегодня задача, стоящая перед представителями знака, значительно упростится: они будут интуитивно понимать, на каком из них остановить свой выбор, просчитав его последствия.

Стрелец

Стрельцы всегда сначала делают и только потом думают. Но почему бы хотя бы сегодня им не поступить с точностью до наоборот: сначала хорошенько просчитать последствии, своих поступков и только потом приступать к действиям, а вдруг им понравится – такой – прагматичный подход?

Читайте также: