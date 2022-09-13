Три знака Зодиака, которым сегодня нужно уделить особое внимание детям

День, когда нельзя доверять на слово никому: ни врагу – ни другу, ни старым знакомым и друзьям – ни тем, кого видишь в первый раз в жизни. Другие люди легко будут подчинять нас своим интересам, но если взрослые все-таки – хоть и не без труда – смогут разобраться, что к чему, то дети легко попадут под чужое влияние – нельзя этого допустить.

Сегодня, 13 сентября, держать под контролем поведение своих детей необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо уделить своим чадам особое внимание.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы крайне редко следят за своими детьми, потому что считают такой стиль поведения родителей недемократичным, а им так хочется, чтобы о них говорили как о людях свободных нравов. Однако в этот день звезды все-таки советуют им присмотреть за своим чадом, в противном случае оно может преподнести своим родителям неприятный сюрприз – например, отправиться с незнакомым человеком в неизвестном направлении.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, как правило, держат своих детей в ежовых рукавицах, и сегодня им не стоит ослаблять хватку, отпуская из поля своего зрения. Вырвавшись на свободу, непослушные чада вполне могут наломать дров, к тому же, что еще хуже, ввязаться в нехорошую историю или связаться с нехорошей компанией. Поэтому звезды настоятельно советую представителям знака – впрочем, как всегда – не спускать с них глаз.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи уверены, что детям нужно предоставлять максимум свободы, тогда они вырастут по-настоящему самостоятельными людьми. Однако сегодня представителям знака стоит поступиться своими принципами и окружить своего ребенка не только заботой, но и вниманием. В таком случае ему не захочется общаться с незнакомыми людьми, а ведь неизвестно, кто может попасться на их пути в школу и обратно.

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