Три знака Зодиака, которым сегодня нужно уделить время семье

Тем, у кого есть неосуществленные мечты, нужно воспользоваться удачными обстоятельствами. Однако звезды настоятельно рекомендуют, посвятив часть рабочего дня не работе, а семье.

Сегодня, 30 октября, уделить время семье необходимо представителям всех знаков Зодиака, но у трех из них без внимания родных может разладиться личная жизнь.

Телец

Тельцам в последнее время было просто лень проявлять нежные чувства по отношению к близким людям — любое лишнее движение, в том числе и душевное, казалось им непозволительной роскошью. Сегодня же домашние могут поставить вопрос ребром и потребовать к себе внимания.

Весы

Весам сегодня нужно вспомнить о пожилых родственниках, которые давно, но тщетно пытаются привлечь к себе их внимание. Сегодня необходимо спрятать подальше все причины, которые мешают им общаться с близкими людьми, и отправиться на встречу с ними.

Рыбы

Рыбам повезло больше других — им звезды обещают романтическое свидание. Очень важно заранее позаботиться о том, чтобы во время встречи близкий человек не заскучал: желательно, например, устроить ему приятный сюрприз, над которым тщательно поработать.