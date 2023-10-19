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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно верить только себе

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
869
Время на прочтение
2 мин
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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно верить только себе

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда обостряется то, что мы называем интуицией или своим внутренним голосом, с помощью которого подсознание дает нам ответы на любые вопросы, которые мы не можем решить другим способом. Звезды настоятельно советуют прислушаться к его подсказкам – они не обманут.

Сегодня, 19 октября, получить от подсознания ответ на важный вопрос могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно верить только себе и больше никому. 

Рак 

Раки, страдающие от неуверенности в себе, зачастую доверяют чужому мнению больше, чем своему собственному. Но сегодня человек, к которому они часто обращаются за помощью, по какой-то причине – то ли нечаянно, то ли намеренно – введет их в заблуждение, так что полагаться нужно только на себя. 

Весы 

Весы, постоянно колеблющиеся между двумя решениями, часто обращаются за советом к окружающим, в надежде, что они смогут посоветовать, на чем остановиться. Однако в этот день чужое мнение может только еще больше дезориентировать представителей знака, поэтому им стоит прислушаться к своей интуиции. 

Скорпион 

Скорпионы, несмотря на сложность своей натуры, окружены друзьями, которые всегда с готовностью приходят им на помощь. Но сегодня представителям знака не стоит прислушиваться к их советам: руководствуясь исключительно благими намерениями, они не смогут учесть все нюансы, а значит, ошибутся. 

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Дата публикации
Просмотры
869
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