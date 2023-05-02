Три знака Зодиака, которым сегодня нужно верить в свою удачу

Нынешний день – не самое лучшее время для новых начинаний, но это касается только конкретных дел, а вот расширять сферу деятельности или расширять свои профессиональные горизонты не только можно, но и нужно. Правда, для этого нужно обладать уверенностью в свих силах и, особенно, верой в том, что тебе сопутствует удача.

Сегодня, 2 мая, вера в свою удачу нужна представителем всех знаков Зодиака, но для трех из них она будет жизненно необходимой.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – не самый уверенный в себе знак Зодиака, из-за чего они чаще всего упускают важные шансы решить свои профессиональные – и даже личные – вопросы. Но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что представители знака уверуют в свои силы, ну а дальше – как говорится, вопрос техники: им окажутся по силам любые – даже самые сложные – задачи.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы только выглядят самоуверенными – на самом деле, они – глубоко сомневающиеся в себе люди, которые, к тому же, склонны к самокритике и самокопанию. Но сегодня им необходимо уяснить, что, будучи неуверенными в себе и свои силах, они не добьются успеха в личной жизни: их партнеру вряд ли понравится тот факт, что они и двух слов связать не могут.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги привыкли держаться в тени – прежде всего, это касается профессиональных вопросов: главное для представителей знака – качественно и вовремя выполнят свою работу, а презентовать ее могут и другие. Но сегодня им необходимо проявить настойчивость и выйти на первый план, а это можно будет сделать, только уверовав в вою счастливую звезду.

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