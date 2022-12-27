Три знака Зодиака, которым сегодня нужно вернуть чужое

День, когда необходимо максимально внимательно относиться ко всему, что делаешь, говоришь и даже думаешь – мысль является материальной, поэтому за любое зло, допущенное даже на этом уровне, придется нести ответственность. В это время также необходимо нести ответственность за присвоение того, что тебе не принадлежит – деньги, вещи и идеи. Если – вольно или невольно – человек взял что-то чужое, сегодня ему нужно это вернуть – тогда высшие силы сделают вид, что не заметили воровства.

Сегодня, 27 декабря, вернуть чужое, чтобы вступить в новый год с чистой совестью, рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них заплатить по счетам особенно важно.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы часто бывают уверены в том, что им – как особам королевской крови – дозволено многое, и нет греха в том, чтобы присвоить себе то, что по праву принадлежит другому человеку – например, идею. Все равно, по мнению представителей знака, он не сможет воплотить ее в жизнь так блестяще, как это сделают они. Возможно, доля истины в этом есть, тем не менее сегодня необходимо признаться, что авторство замысла принадлежит не им.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы очень удивятся, если сказать им, что они частенько присваивают себе чужое. Они и в самом деле не воруют по карманам мелочь, но почему бы не подсидеть коллегу, должность которого так нравится представителям знака, или не попробовать отбить молодого человека, с которым встречается подруга? Сегодня Девам нужно отказаться от всего, что они собирались незаконно присвоить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги вряд ли взяли что-то без спроса – они в этом смысле честны, но какой-то долг, которому уже довольно много времени, вполне мог у них зависнуть. Скорее всего, сначала у представителей знака не было денег, а потом они как-то позабыли о том, что кому-то что-то должны. Сегодня желательно вспомнить и вернуть, в противном случае в новом году на финансовую удачу можно не рассчитывать.

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