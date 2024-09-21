Три знака Зодиака, которым сегодня нужно восстанавливать силы

День негативной лунной энергетики, который – при всей своей моральной тяжести – тем не менее, идеально подходит для выходного дня. Он дает возможность отвлечься от любых забот и хлопот и как следует отдохнуть. Восстановив силы для дальнейшей жизни и работы.

Сегодня, 21 сентября, отдыхать рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно восстановить иссякающие – как физические, так и моральные – силы.

Дева

Девам, которые в последнее время решали – и решили – массу проблем почувствовали, что их силы на грани истощения. Самое время отдохнуть, то есть, заняться тем, что возвращает представителям знака силы – таким релаксом для них являются домашние хлопоты.

Скорпион

Скорпионы, несмотря на внешнее равнодушие, часто подводит, привычка принимать все близко к сердцу, изводя себя переживаниями, что зачастую становится для них не только моральным, но и физическим грузом. Сегодня звезды советуют им отвлечься от волнений и как следует отдохнуть.

Стрельцы

Стрельцы, как один из самых деятельных знаков, редко задумываются о том, какими усилиями – и потерям – они этого достигают. Но, похоже, к сегодняшнему дню они исчерпают свои силы и будут нуждаться в отдыхе, лучше всего – активном, они все равно не смогут сидеть без дела.

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