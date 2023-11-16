Три знака Зодиака, которым сегодня нужно воздержаться от грубости и истерики

Нынешний день является одним из самых конфликтных в лунном календаре, поэтому очень важно держать под контролем свои эмоции, особенно если они обладают знаком "минус". В случае, если человеку не удастся себя сдержать, он может "скатиться" не только до грубости, но и до истерики, продемонстрировав тем самым свою слабость.

Сегодня, 16 ноября, держать себя в руках необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно воздержаться от грубости и – особенно! – истерики.

Телец

Тельцы истерики закатывают крайне редко, но если подобное происходит, то запоминается окружающим надолго. Нынешний день – не исключение из данного правила, поэтому тем, кто не хочет закрепить за собой репутацию психически неуравновешенного человека, необходимо держать себя в руках.

Дева

Грубость – не самое сильное качество представителей этого - не склонного к эмоциональным проявлениям – знака, наверное, поэтому они демонстрируют его редко, но жестко, а иногда и жестоко. Сегодня, нагрубив кому-то из окружающих, они могут нажить себе серьезных врагов – не стоит до этого доводить.

Стрелец

Стрельцов отличает вспыльчивость, которую им удается довольно быстро обуздать, но впечатление, которое они за этот момент успевают произвести на окружающих, оказывается неизгладимым. Сегодня, прежде чем начать кричать и топать ногами, представителям знака желательно сосчитать до десяти – возможно, перехочется.

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