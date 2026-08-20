Три знака Зодиака, которым сегодня нужно воздержаться от лишних трат

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Тем не менее нежелательно поддаваться страхам и тревогам, нельзя реагировать на провокации и вступать в конфликты, особенно с посторонними людьми. В это время также важно быть осторожными в финансовых вопросах — велика вероятность остаться ни с чем.

Сегодня, 20 августа, воздержаться от неоправданных трат рекомендуется всем знакам зодиакального круга, но трем из них — особенно.

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Овен

Овны, склонные к непродуманным покупкам, часто приобретают ненужные и совершенно бесполезные вещи. Они знают за собой этот грех, но, получив зарплату, тут же снова бегут в магазин. На этот раз представителям знака придется взять себя в руки, иначе от заработанного не останется и следа.

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Близнецы

Близнецы — известные шопоголики, которые скупают все, что видят. Но в этот день им не стоит тратить деньги, поскольку все, что они приобретут, будет обладать скрытым браком, который, к тому же, обнаружится с опозданием, оставив неприятное ощущение выброшенных денег.

Дева

Девы, славящиеся своей практичностью, к деньгам относятся трепетно — они берегут их и тратят только тогда, когда абсолютно уверены в качестве покупки или услуги, которую собираются оплатить. Тем обиднее им будет выкинуть приличную сумму на вещь, которая им никогда не пригодиться.

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