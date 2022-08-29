Три знака Зодиака, которым сегодня нужно встать пораньше

Смысл народной мудрости "кто рано встает, дому бог дает" в этот день можно будет ощутить на собственном опыте. Благоприятные условия для любой сферы деятельности сложатся в первой половине дня, поэтому тем, кто хочет успеть что-то сделать на работе или в личной жизни, имеет смысл поторопиться.

Сегодня, 29 августа, встать пораньше желательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них ранний подъем особенно важен.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которым, как правило, везет в денежных вопросах, решив поспать подольше, могут потерять прекрасную возможность получить прибыль, заключив перспективную сделку или заключив важный контракт. Именно поэтому звезды советуют им сегодня встать пораньше – именно так они вовремя окажутся в нужном месте или не пропустят звонок от человека, который предложит им поучаствовать в интересном – и денежном – проекте.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы не очень любят рано вставать – как истинные королевские особы, они любят понежиться в постели. Тем не менее сегодня им придется преодолеть сложившуюся привычку и отправиться на свое рабочее место как можно раньше. Таким образом им удастся впечатлить начальство, которое сделает выводы из творческого энтузиазма представителей знака и, вполне возможно, предложит им новый проект или более высокую должность.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам – особенно тем из них, кто пока еще не устроил свою личную жизнь – звезды рекомендуют сегодня как можно раньше выйти на улицу, где они смогут встретить человека, которого вскоре назовут своей судьбой. Скорее всего, он – ранняя пташка, поэтому ближе к обеду его уже нельзя будет встретить – он будет занят на своем рабочем месте. Не стоит терять блестящую возможность обрести личное счастье.

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