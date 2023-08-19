Три знака Зодиака, которым сегодня нужно встать пораньше

Сегодня, 19 августа, ленится нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно встать пораньше.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – один из самых трудолюбивых знаков Зодиака, поэтому редко спят долго, даже в выходные дни. Поэтому сегодня им будет проще, чем другим – не придется осуществлять насилие над собой, ломая привычный график выходного дня. Результат окажется удивительным даже для них самих – такого успеха представители знака не ожидают.

Скорпион (24.10 – 22.11)

У Скорпионов необходимость раннего подъема будет связана с домашними делами. Скорее всего, вечером у них ожидаются гости, и они, как радушные хозяева, должны приготовить все к их приходу. Как правило, у представителей знака дом в идеальном состоянии, но лишний лоск – на их взгляд – навести не помешает, да и стол накрыть необходимо.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – известные трудоголики, поэтому с радостью ухватятся за возможность поработать в выходной. В результате всего за полдня им удастся выполнить такое количество дел, на которое раньше ушло бы несколько дней, поэтому после обеда представители знака – так сказать, с чувством выполненного долга – могут отдыхать, хотя это у них, как правило, получается хуже, чем работать.

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