Три знака Зодиака, которым сегодня нужно встретиться с друзьями

День подходит для того, чтобы учиться и учить, постигать и передавать другим жизненную и профессиональную мудрость. Но поскольку речь идет о пятнице, стоит вспомнить о том, что этот день благоприятен для встреч с друзьями – особенно теми, кого мы давно не видели.

Сегодня, 17 марта, встречаться с друзьями рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них общение с ними окажется особенно важным и необходимым.

Рак (22.06 – 22.07)

Для Раков главное – не веселье, а разговор по душам, во время которого они обмениваются энергией с собеседником: отдавая ему свою и подпитываясь от него. Поэтому при первой же возможности звезды советуют представителям знака звонить лучшей подруге и звать ее в кафе на кофе или домой на чай. Вряд ли им удастся обсудить все темы, которые накопились для разговора, но удовольствия они получат массу.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы сегодня вполне могут совместить приятное с полезным: они не только встретятся с людьми, которых давно не видели и по которым скучали, но и заручатся их помощью и поддержкой в важном для себя деле. Единственное, о чем просят их звезды, – не начинать говорить о делах с порога, для начала неплохо было бы немного побеседовать о том, что произошло в жизни каждого с их последней встречи.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи считают общение с друзьями – лучшим времяпрепровождением из всех возможных, при этом чем больше компания, которую они собирают, тем счастливее они себя чувствуют. Нынешний день исключением из правила не станет: конечно, такой праздник, какой представители знака обычно устраивают, у них сегодня – в силу непростых нынешних реалий – не получится, но воспоминания о нем сохранятся надолго.

Читайте также: