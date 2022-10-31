Три знака Зодиака, которым сегодня нужно взвешивать каждое слово

День, когда слова приобретут особенную – материальную – силу: любые высказывания могут превратиться в реальность, поэтому не стоит говорить того, что может принести вред – как окружающим людям, так и самому человеку. Важно думать о том, что говоришь, чтобы впоследствии не пожалеть о сказанном – впрочем, это стоит делать всегда.

Сегодня, 31 октября, взвешивать каждое свое слово необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них вербальная сдержанность особенно важна.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как известно, долго сдерживаются, но потом срываются, и тут уж их собеседнику – и особенно оппонентам – не позавидуешь. Сегодня события будут развиваться по аналогичному сценарию, при этом сила их агрессии превзойдет все возможные пределы. Стоит ли говорить о том, что представители знака в очередной раз наживут себе врагов, нейтрализовать которых – в переносном смысле слова – будет не так просто.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – по причине свойственного им самоедства – любое сказанное сегодня другим людям слово обратят против самих себя. Почувствовав вину за сказанное и не найдя в себе сил извиниться, начнут корить себя за несдержанность. Стоит ли говорить, что – с присущим им энтузиазмом – они превратят свое существование в подобие ада – представители этого знака умеют наказывать сами себя.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – в силу своей способности сначала говорить и только потом думать – имеют все шансы наболтать лишнего. И дело в данном случае даже не в том, что они обидят своего собеседника, хотя это тоже нежелательно, а в том, что их пожелания могут материализоваться. Злые слова принесут неприятности оппоненту, а затем – бумерангом – ударят и по самим представителям знака.

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