Три знака Зодиака, которым сегодня нужно взвешивать каждое свое слово

Нынешний день – довольно сложное – стрессовое – время, когда очень легко потерять душевное равновесие и утратить контроль над эмоциями. Следствием этого может стать неосторожное высказывание, которое будет иметь серьезные последствия, но этого можно избежать, если думать над своими словами.

Сегодня, 3 февраля, утратить контроль над эмоциями могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо взвешивать каждое свое слово.

Овен

Овны, как представители самого вспыльчивого знака Зодиака, часто теряют над собой контроль и дают волю эмоциям, под влиянием которых могут наговорить много лишнего. Павда, они также быстро остывают, сожалея о сказанном, но вернуть его обратно удается далеко не всегда.

Лев

Львы редко задумываются над своими словами, поскольку уверены, что ничего плохо никому сказать не могут, а если такое и произойдет, то их обаяние искупить все грехи. Увы, сегодня этот номер у них не пройдет.

Скорпион

Скорпионам необходимо опасаться колкостей, на которые они большие мастера, вот только их специфический юмор нравится далеко не всем. Особенно опасными для представителей знака представляют люди, не понимающие шуток в принципе, с которыми они сегодня и столкнутся.

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