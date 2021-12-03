Три знака Зодиака, которым сегодня нужно взять быстрый профессиональный темп и не сбавлять его

День самой сильной – и благоприятной – энергетики в течение всего лунного месяца. Звезды рекомендуют назначать на это врем наиболее важные и трудоемкие дела – с ними удастся справиться на все сто процентов. Главное, взяв профессиональный "разбег", не сбавлять темп, в противном случае достичь поставленной цели не удастся.

Сегодня, 3 декабря, сбавлять взятый темп не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них "торможение" особенно нежелательно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, взявшим рабочий разбег с низкого старта, неожиданно станет лень работать дальше. Они давно не отдыхали, а до отпуска, намеченного на бархатный сезон, еще довольно долго, поэтому представителям знака хочется взять тайм-аут и восстановить силы. Звезды входят в их положение и даже сочувствуют, но, тем не менее, настоятельно не рекомендуют останавливаться – потеряв время и силы, они могут уже не войти в прежний ритм и завалить все дело.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые часто колеблются из стороны в сторону, искренне не понимая, к какому профессиональному "берегу" прибиться, и сегодня могут усомниться в том, что заняты именно тем проектом, который им нужен. В таком случае трудно двигаться вперед, вот и представители знака затормозят, а то и вообще двинутся назад. Стоит ли говорить о том, что такая тактика до добра не доведет: им не удастся ни старый проект закончить, ни к реализации нового приступить.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, как это часто у них бывает, неожиданно могут почувствовать неуверенность в своих силах: казалось бы, еще вчера все в этом смысле было хорошо, а сегодня представителям уже кажется, что и делают они не то, что нужно, и сами уступают в силе, знаниях и способностях своим конкурентам. В результате в работе образуется пауза, которая может затянуться надолго и тем самым поставить под удар весь проект.

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