Три знака Зодиака, которым сегодня нужно взять выходной

День чистой и светлой энергетики, которая не предполагает активных действий – в это время можно совершенно безнаказанно не только отдыхать, но и лениться. Звезды посмотрят на такое времяпрепровождение благосклонно, чего нельзя сказать о начальстве, поэтому – разумеется, по возможности – сегодня лучше взять отгул или выходной.

Сегодня, 9 ноября, отдохнуть и восстановить силы желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно взять выходной.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы смогут отдохнуть и расслабиться, занявшись домашними делами, которые для представителей знака являются лучшим релаксом. Разбирая вещи в шкафах, занимаясь приготовлением обеда и убирая дом или квартиру, они не только создадут в своем доме максимально уютную и комфортную обстановку и восстановят силы для новых рабочих дней, но и получат море удовольствия.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, которые категорически не умеют отдыхать, взяв выходной, желательно уехать – или, в крайнем случае, уйти – туда, где под рукой не будет никакой работы – например, за город или в ближайший парк. Максимум, что им можно будет с собой прихватить, – это новый увлекательный роман, а даже вязание лучше оставить дома – только так представители знака смогут восстановить силы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам звезды настоятельно рекомендуют… пометать: так уж они устроены, что получают силы, необходимые для жизни и работы, образно говоря, витая в облаках. Кстати, есть и у этого, казалось бы, несерьезного занятия и практическая польза – часто их мечты, даже очень смелые, сбываются в реальной жизни: видимо, представители знака обладают умением исполнять свои желания.

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