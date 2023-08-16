Три знака Зодиака, которым сегодня нужно загадывать желания

Нынешний день – первый в лунном месяце, когда закладывается программа на тридцать последующих дней. Энергетика этого времени светлая и чистая, но недостаточно сильная для того, чтобы приступать к реализации серьезных проектов, зато в это врем я можно составлять планы на ближайшее будущее и загадывать желания.

Сегодня, 16 августа, загадывать желания можно представителям всех знаков Зодиака, но у трех из них они обязательно сбудутся.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки вообще мечтательны по натуре, наверное, поэтому их желания часто становятся реальностью. Сегодня же их шансы сделать сказку былью увеличатся в разы, поэтому необходимо воспользоваться моментом и загадать что-то действительно грандиозное, как говорится, по максимуму – шансы получить желаемое высоки, как никогда.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги привыкли быть кузнецами своего счастья: они никого – даже Вселенную – не просят об одолжении, а упорно работают на результат. Но сегодня им нужно позволить высшим силам немного себе помочь – не стоит по привычке все взваливать только на свои плечи, так недолго и надорваться, а такой результат вряд ли порадует представителей знака.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи как самый креативный знак Зодиака на все в этой жизни смотрят с творческой точки зрения, и мечты в желания в этом смысле – не исключение. Иногда представители знака строят совершенно нереальные планы, но сегодня, что бы они ни придумали, все окажется легко осуществимым, поэтому загадывать можно любые – даже самые смелые – желания.

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