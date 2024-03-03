Три знака Зодиака, которым сегодня нужно закрыть гештальт в отношениях 

Нынешний день не подходит для работы над важными делами – будучи начатыми в этот день, они – с большой долей вероятности – окажутся обреченными на провал. А вот выяснять отношения с людьми – как близкими, так и не очень – не только можно, но и нужно: собеседники будут настроены на нахождение консенсуса.

Сегодня, 3 марта, выяснять отношения с окружающими рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно закрыть гештальт в этом смысле.

Телец

Тельцам, которые никак не могут решить, нужны им отношения с человеком, в которого влюблены буквально с детства, или нет. С одной стороны, давние чувства никак не хотят остывать, с другой – жизнь уже давно – и вполне удачно – сложилась без него. В любом случае представителям знака надо прибиться к какому-то берегу, перестав мучить себя и других.

Близнецы

Близнецам, которые уже довольно давно переживают по причине ссоры с близким другом, необходимо признаться самим себе, что этих отношений им не хватает и сделать шаг к примирению. В противном случае они и впредь будут страдать от недостатка общения именно с этим человеком, которого – при всем желании – не могут заменить другие.

Козерог

Козерогам не стоит "ждать милости от природы", надеясь, что человек, привлекший их внимание, сам все пойдет и сделает не только соответствующие выводы, но и шаг навстречу. Лучше взять инициативу в свои руки: так удастся не только достичь поставленной цели, но и взять ситуацию под свой контроль.

Читайте также: