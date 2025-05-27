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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1449
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня нужно заложить позитивную программу на будущее

Нынешний день, являющийся началом лунного месяца, во многом определяет нашу жизнь на этот период: от того, как мы его проведем, что будем делать и о чем думать, во многом зависит наше ближайшее будущее. Не только можно, но и нужно сделать его максимально позитивным, к тому же, это не так сложно, как может показаться.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 27 мая, заложить позитивную программу на будущее смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них таким образом начнут жизнь с нового — счастливого — листа.

Овен

Овнам — особенно тем из них, кто сосредоточен на карьерных переменах — нужно подумать о том, как они могут достичь поставленной цели — получить должность, которая открывает серьезные перспективы и обещает повышение зарплаты: легко будет понять, какие действия нужно предпринять.

Рак

Ракам, которые пока еще не встретили любовь всей своей жизни, звезды советуют сначала «нарисовать» его образ в своей голове: не стоит пренебрегать ни одной деталью, начиная с цвета волос и глаз и заканчивая образованием и родом деятельности — вскоре с ним удастся познакомиться.

Стрелец

Стрельцам — преимущественно тем из них, кто давно хочет попробовать себя в литературном творчестве — именно в этот день неплохо было бы о нем помечтать, но, если они вдобавок дадут себе труд написать хотя бы одну страницу будущего произведения, дело пойдет гораздо быстрее.

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Дата публикации
Количество просмотров
1449
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