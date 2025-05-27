Три знака Зодиака, которым сегодня нужно заложить позитивную программу на будущее

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Сегодня, 27 мая, заложить позитивную программу на будущее смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них таким образом начнут жизнь с нового — счастливого — листа.

Овен

Овнам — особенно тем из них, кто сосредоточен на карьерных переменах — нужно подумать о том, как они могут достичь поставленной цели — получить должность, которая открывает серьезные перспективы и обещает повышение зарплаты: легко будет понять, какие действия нужно предпринять.

Рак

Ракам, которые пока еще не встретили любовь всей своей жизни, звезды советуют сначала «нарисовать» его образ в своей голове: не стоит пренебрегать ни одной деталью, начиная с цвета волос и глаз и заканчивая образованием и родом деятельности — вскоре с ним удастся познакомиться.

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Стрелец

Стрельцам — преимущественно тем из них, кто давно хочет попробовать себя в литературном творчестве — именно в этот день неплохо было бы о нем помечтать, но, если они вдобавок дадут себе труд написать хотя бы одну страницу будущего произведения, дело пойдет гораздо быстрее.

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