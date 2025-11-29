Три знака Зодиака, которым сегодня нужно заниматься благотворительностью

Гороскоп / © Credits

Энергию, которой будет много, нужно направлять в «мирное русло» — желательно что-то починить, исправить или помочь тем, кто в этом нуждается.

Сегодня, 29 ноября, заниматься благотворительностью звезды рекомендуют всем знакам Зодиака, но для из них филантропия особенно важна.

Овен

Овнам, которые за последнее время успели рассориться со многими людьми из своего окружения, добрые дела помогут вернуть их расположение. Только не надо думать, что таким образом представители знака купят их хорошее отношение — похоже, их и так любят, поэтому простят.

Весы

Для Весов главное — не пренебрегать теми, кто попросит их о помощи. Даже если представителям знака будет казаться, что их пытаются обмануть и использовать, не стоит ему отказывать — лучше облагодетельствовать мошенника, чем оставить без содействия нуждающегося человека.

Рыбы

Рыбы, которым несмотря на всю их воздушность, не чужды практичность и меркантилизм, занимаясь сегодня благотворительностью, могу руководствоваться корыстными побуждениями. Помимо желания просто сделать доброе дело, они захотят тоже получить что-то хорошее.

