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Энергию, которой будет много, нужно направлять в «мирное русло» — желательно что-то починить, исправить или помочь тем, кто в этом нуждается.

Сегодня, 18 ноября, направлять энергию в мирное русло нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо заниматься благотворительностью.

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Овен

Овнам, которые за последнее время успели рассориться если со всем своим окружением, смогут исправить положение. В своем настойчивом желании заниматься благотворительностью они будут настолько искренними, что те, кого они обидели, поймут: на них просто невозможно долго сердиться.

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Весы

Весам не стоит пренебрегать теми, кто попросит их о помощи. Даже если они поймут, что их пытаются обмануть, нужно ее оказать. Это тот случай, когда лучше облагодетельствовать нескольких мошенников, чем оставить без содействия одного, действительно нуждающегося в нем человека.

Рыбы

Рыбы, которым, не чужды практичность и даже меркантилизм, занимаясь благотворительностью, будут руководствоваться в том числе и корыстными побуждениями. Надо признать, что их ожидания оправдаются: все совершенные ими в это время благодеяния вернутся сторицей.

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