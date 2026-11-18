- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 202
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня нужно заниматься благотворительностью
День, благоприятный для начинаний во всех жизненных сферах: любое дело, первый шаг в котором будет сделан в это время, буквально обречено на успех.
Энергию, которой будет много, нужно направлять в «мирное русло» — желательно что-то починить, исправить или помочь тем, кто в этом нуждается.
Сегодня, 18 ноября, направлять энергию в мирное русло нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо заниматься благотворительностью.
Овен
Овнам, которые за последнее время успели рассориться если со всем своим окружением, смогут исправить положение. В своем настойчивом желании заниматься благотворительностью они будут настолько искренними, что те, кого они обидели, поймут: на них просто невозможно долго сердиться.
Весы
Весам не стоит пренебрегать теми, кто попросит их о помощи. Даже если они поймут, что их пытаются обмануть, нужно ее оказать. Это тот случай, когда лучше облагодетельствовать нескольких мошенников, чем оставить без содействия одного, действительно нуждающегося в нем человека.
Рыбы
Рыбы, которым, не чужды практичность и даже меркантилизм, занимаясь благотворительностью, будут руководствоваться в том числе и корыстными побуждениями. Надо признать, что их ожидания оправдаются: все совершенные ими в это время благодеяния вернутся сторицей.
Читайте также:
Украина на пороге большого расцвета: три возвращения Юпитера и новый 12-летний цикл
Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2026 года для всех 12 знаков