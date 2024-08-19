Три знака Зодиака, которым сегодня нужно затеять в доме генеральную уборку

День, когда необходимо побеспокоится об облагораживании и очищении окружающего пространства – как на макро-, так и на микроуровне, то есть начиная от мира в целом, так и отдельного дома или квартиры – в частности. В любом жилье есть свои проблемы, которые сегодня необходимо ликвидировать.

Сегодня, 19 августа, навести порядок в мире и собственном доме необходимо всем знакам Зодиака, но трем из них, несмотря на понедельник, обязательно нужно затеять генеральную уборку.

Близнецы

Близнецы редко запускают свою квартиру до безнадежного состояния, но в последнее время в силу ряда обстоятельств произошло нечто подобное, что не может их не огорчать. Только наведя порядок, они смогут успокоиться и, как говорится, перевести дух – кстати, в чистой квартире дышится легче.

Дева

Девы не могут жить в хаосе, поэтому – даже в состоянии смертельной усталости – они сначала уберут до зеркального блеска дом, и только потом будут отдыхать. Сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что представители знака, несмотря на понедельник, затеют уборку.

Козерог

Козерогам, как правило, занятым решением рабочих вопросов, не всегда хватает времени на уборку, но сегодня все сложится с точностью до наоборот. Из-за возникшей паузы в работе они смогут уделить время своему дому и с радостью возьмутся за наведение в нем порядка.

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