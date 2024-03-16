Три знака Зодиака, которым сегодня нужно желать другим только добра

Нынешний день наделяет каждого человека мощной энергетикой, которая позволяет активно действовать в любой сфере жизни и деятельности. Главное – применять ее в мирных целях, творя добро, а не зло. Особенно важно следить за своей речью, желая окружающим людям только хорошего – плохие слова негативно скажутся и на тех, кому их сказали, и на тех, кто их сказал.

Сегодня, 16 марта, использовать энергию в мирных целях необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно желать другим только добра.

Близнецы

Близнецы, несмотря на внешнюю легкость и необременительность, не самый добрый знак Зодиака – им ничего не стоит походя, особо не сосредоточиваясь на этом, пожелать зла тому, кто им по какой-то причине не угодил. Но сегодня им стоит подумать о том, что, став реальностью, такое пожелание повредит прежде всего им самим.

Дева

Девы, которые внешне кажутся спокойными и уравновешенными, то есть "холодными" в душе, далеко не так благостны – в мыслях они вполне могут пожелать кому-нибудь зла. Однако представителям знака неплохо было бы подумать о том, что закон бумеранга работает четко: достигнув своей цели, он может двинуться обратно – к представителям знака.

Стрелец

Стрельцы – один из самых добрых, но, увы, вспыльчивых знаков Зодиака, который, обидевшись на что-нибудь, могут в запале пожелать обидчику – или тому, кого они таковым сочли – пожелать чего-нибудь более чем неприятного. Но, когда вспышка эмоций сходит на нет, они раскаиваются в своих словах – нынешний день исключением не станет.

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