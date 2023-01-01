Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно нужно делать добрые дела

Мощный прилив позитивной энергии, который почувствуют многие из нас, необходимо направить на совершение добрых дел – в первый день нового года это будет не только правильно, но и символично. Значение благотворительности в жизни людей еще никто не отменял, поэтому почему бы не почувствовать себя немного волшебником – не сделать что-то хорошее кому-то из окружающих?

Сегодня, 1 января, заниматься благотворительностью необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них делать добрые дела особенно важно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков сердобольность отличает в любое время – для того, чтобы кому-то помочь, им не нужно ждать особенного времени в виде окончания старого или начала нового года, они и так заботятся о старушках-соседках, детях из неблагополучных семей и дворовых котиках, поэтому сегодня им не нужно делать ничего особенного – просто продолжать заниматься, чем они и так – без понуканий – занимаются.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – такая уж у них особенность – крайне редко думают о других, им своя рубашка всегда ближе к телу, поэтому между чужими горестями и своим покоем они, как правило, выбирают последнее. Сегодня им необходимо отказаться от этой привычки и подумать, кому они могут оказать необходимую помощь. Главное, не думать о том, что можно получить взамен, иначе доброе дело потеряет свою силу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам совершенные ими сегодня добрые дела принесут не только моральное удовлетворение, но и – как ни неожиданно это прозвучит – материальную выгоду. Вообще-то, благотворительностью представители знака обычно занимаются не для этого – им просто нравится помогать людям, но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что им удастся соединить приятное с полезным, а это всегда их радует.

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