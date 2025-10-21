- Дата публикации
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно нужно мечтать
День, в течение которого закладывается программа на ближайшее будущее, и то, каким будет этот период, напрямую зависит от каждого из нас.
Составленный в этот день план должен содержать как можно больше серьезных достижений и приятных событий, но лучше всего, если он будет оформлен в виде мечты.
Сегодня, 21 октября, составлять планы на будущее нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо, чтобы он имел вид не пунктов и подпунктов, а мечты.
Рак
Ракам, часто упускающим возможности из-за своей нерешительности, на этот раз должны преодолеть свою скромность и застенчивость и — начать действовать. Конечно, можно составить подробный и скучный план, но гораздо лучше представить себе благоприятные перспективы в виде мечты.
Весы
Весам важно знать: главное условие их успешности в это время — отказаться от переживаний по любому поводу и без повода. На них они потратят слишком много времени и сил, которые можно использовать куда результативнее — направив их, например, на материализацию — своей мечты.
Скорпион
Скорпионы обладают качеством одинаково сильно притягивать к себе как хорошее, так, впрочем, и плохое. Поэтому сегодня важно включить позитивное мышление, и настроить себя на приятную волну — лучше всего это получится, если ничего не делать — просто помечтать.
