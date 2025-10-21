Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно нужно мечтать

Гороскоп / © Credits

Реклама

Составленный в этот день план должен содержать как можно больше серьезных достижений и приятных событий, но лучше всего, если он будет оформлен в виде мечты.

Сегодня, 21 октября, составлять планы на будущее нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо, чтобы он имел вид не пунктов и подпунктов, а мечты.

Рак

Ракам, часто упускающим возможности из-за своей нерешительности, на этот раз должны преодолеть свою скромность и застенчивость и — начать действовать. Конечно, можно составить подробный и скучный план, но гораздо лучше представить себе благоприятные перспективы в виде мечты.

Реклама

Весы

Весам важно знать: главное условие их успешности в это время — отказаться от переживаний по любому поводу и без повода. На них они потратят слишком много времени и сил, которые можно использовать куда результативнее — направив их, например, на материализацию — своей мечты.

Скорпион

Скорпионы обладают качеством одинаково сильно притягивать к себе как хорошее, так, впрочем, и плохое. Поэтому сегодня важно включить позитивное мышление, и настроить себя на приятную волну — лучше всего это получится, если ничего не делать — просто помечтать.

Читайте также: