Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно нужно найти повод для радости

Нынешний день, предназначенный для праздников и карнавалов, не лучшее время для вторника, особенно в наше – непростое – время. Но у него есть правило, которое необходимо соблюдать всегда: как бы ни складывались жизненные обстоятельства, в этот день категорически не разрешается грустить. Человек, который будет предаваться печальным мыслям, очень скоро получит еще более серьезное ухудшение ситуации.

Сегодня,4 июля, грустить нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно найти повод для радости.

Близнецы (22.05 – 21.06), для которых важно не истинное их настроение, а благоприятное впечатление, которое они, по их мнению, должны производить на окружающих, стараются не демонстрировать свои внутренние проблемы. Вот только легче им от этого не становится, поэтому желательно искать повод для оптимизма, причем не только в этот, но и в любой другой день.

Скорпионы (24.10 – 22.11), которые в любой день – так уж они устроены – смотрят на мир мрачно, и сегодня вряд ли захотят изменить своей привычке, тем не менее звезды настоятельно рекомендуют им этого не делать. Во-первых, они – пусть и на время – почувствуют, что хорошее настроение лучше плохого, а во-вторых, в результате их жизнь может измениться к лучшему – и это уже надолго.

Неунывающие Стрельцы (23.11 – 21.12) редко впадают в отчаяние, но, если это происходит, они доходят до самого дна этого состояния. Сегодняшний день не станет исключением, тем более что представители знака, скорее всего, будут иметь для пессимизма все основания. Но если они найдут хотя бы малейший повод для радости, то смогут вынырнуть из него и понять, как действовать, чтобы выровнять ситуацию.

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