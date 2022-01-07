Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно нужно отдохнуть

День полного покоя, в течение которого не побеспокоят ни позитивные, ни негативные события, как и связанные с ними эмоциональные всплески, которые могут стать причиной стресса. Звезды считают, что его необходимо провести в тишине, покое и – разумеется, по возможности – одиночестве. Даже от резких движений сегодня желательно отказаться – они негативным образом могут сказаться как на состоянии здоровья, так и на настроении.

Сегодня, 7 января, отдохнуть необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них релакс особенно важен.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – во всяком случае, если верить мнению звезд – сегодня необходимо провести время в компании самых любимых людей – родных и близких. Причем на этот раз им не стоит водить вокруг них хороводы – убирать и готовить, наоборот, пусть они ухаживают за представителями знака – так можно будет восстановить справедливость, а с ней - и мировую гармонию в отдельно взятом случае. Общение с родными людьми позволит им отдохнуть и восстановить силы – как физические, так и моральные.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам звезды не предписывают каких-либо конкретных занятий – они сегодня могут заниматься чем угодно, главное, чтобы ничего серьезного они при этом не делали, иначе отдых окажется под большим вопросом. Поэтому, коль скоро у них появится зуд деятельности, лучше предпочесть хобби – оно не только успокоит, но и позволит отдохнуть, а заодно и получить удовольствие. Желательно, чтобы в результате представители знака устали и улеглись спать, что называется, без задних ног: сон – замечательный релакс.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, для которых лучший отдых – это работа, сегодня необходимо усилием воли отказаться от своего трудоголизма и хотя бы часть дня ничего не делать. Разумеется, просто лежать и плевать в потолок они не смогут – не в их характере бездействовать, поэтому они могут позволить себе чтение или просмотр сериалов. Главное для представителей знака – не делать ничего серьезного, в конце концов, они не роботы и – хотя бы время от времени – нуждаются в релаксе, а иначе может дать о себе знать "усталость металла".

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